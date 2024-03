Liga a III-a. Gloria reia cursa pentru promovare! Meci dificil la Medias

Incepe seria ultimelor 3 runde din sezonul regular Liga 3, editia 2023/2024. In etapa a 16-a, echipa noastra va juca sambata, in deplasare, de la ora 15.00 cu ACS Medias 2022. Adrain Falub,antrenor principal, si Alin Esegle, mijlocas, au prefatat aceasta partida, in cadrul unei conferinte de presa.Ma bucur ca am revenit, deja pauza era foarte lunga, trei luni de zile. Sunt nerabdator sa incepem campionatul. Incepem cu cel mai dificil meci, pentru ca Medias e o echipa care se poate ... citește toată știrea