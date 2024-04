Liga a III-a. Gloria vrea trei puncte din deplasarea de la CS Universitar din Alba Iulia

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud joaca, sambata, 20 aprilie, de la ora 17, in deplasare in a patra etapa din play-off-ul Ligii a 3-a, cu CS Universitar din Alba Iulia. Antrenorul Adrian Falub si mijlocasul Andrei Dat au prefatat aceasta partida pe care Gloria trebuie sa o castige."Nu cred ca sunt multe lucruri de spus despre meciul asta, pentru ca trebuie sa castigam. Chiar daca nu suntem in cea mai buna perioada din anul asta, eu am incredere in jucatori, nu am asa emotii ca lucrurile nu se ... citește toată știrea