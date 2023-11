CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud intalneste, vineri, in etapa a 14-a a Ligii a III-a, pe CSM Unirea Alba Iulia. Echipa noastra este pe primul loc in seria a 9-a, cu 30 de puncte, in timp ce echipa gazda este pe locul 5, cu 19 puncte."Ne asteapta un meci dificil cu Alba Iulia, un club care are traditie in fotbal, un club pe care-l respect foarte mult, la care am si lucrat, am si promovat cu ei in Liga a II-a si in Liga I. Respect foarte mult Unirea si cred ca va fi dificil. E o echipa care se ... citeste toata stirea