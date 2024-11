LiveText: Avantul Reghin - Gloria Bistrita

Gloria intalneste ocupanta penultimului loc din clasament, Avantul, in meciul contand pentru etapa a 14-a, aferenta returului sezonului regulat.Scor: 0-1 (0-1) (37′ Buziuc)a Minutul 15 - A... - Gloria: Benga expediaza un sut bun de la 16 metri. Portarul respinge.a Minutul 28 - A... - Gloria: Benga patrunde in careu, centreaza, pe jos, pentru Covaci, care reia, din 6 metri. Balonul este blocat de un aparator advers.a Minutul 37 - as- Gloria: Buziuc inscrie cu un sut din demivole, ... citește toată știrea