LPS Bistrita pierde la limita in fata CSS Viitorul Cluj si merge la Turneul Semifinal 1 - Perseverenta!

LPS Bistrita a avut parte astazi de un duel important pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Dorin Morutan" din Bistrita, unde a infruntat CSS Viitorul Cluj. Conduse de antrenoarea Denisa Dorhoi Giurgiuca, jucatoarele bistritene au avut o evolutie solida in prima repriza, dominand jocul si reusind sa intre la vestiare, in pauza, cu un avantaj de 14-12.Repriza secunda a fost insa dominata de echipa clujeana, care a reusit sa intoarca scorul si sa se impuna in final cu 29-26. In urma acestui ... citește toată știrea