Lupta echilibrata, dar Universitatea Cluj se impune in fata Gloriei 2018 in Cupa Elitelor U16!

In cadrul Cupei Elitelor U16, echipa CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a intalnit formatia AS FC Universitatea Cluj, partida incheindu-se cu scorul de 3-1 in favoarea gazdelor.Meciul a inceput intr-un ritm alert, ambele echipe manifestand dorinta de a controla jocul. Universitatea Cluj a deschis scorul in minutul 15, profitand de o neatentie in defensiva bistriteana. Cu toate acestea, Gloria 2018 a reactionat prompt, iar in minutul 20, atacantul Dan Casian a restabilit egalitatea, finalizand cu ... citește toată știrea