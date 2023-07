Cu liniute si de la capat:- M-am simtit mandru de Bistrita mea pe tot parcursul competitiei. Atat pe teren, cat si in tribune, bistritenii s-au comportat exemplar. Am vazut atatea gesturi de fair-play si de bun simt cate n-am vazut nicaieri in ultimii ani. Am multe exemple, dar unul mi-a ramas pe retina.Un jucator advers s-a accidentat intr-un meci cu o echipa bistriteana si parea ceva grav.Dar coechipierii lui erau preocupati cu golul, cu meciul, sa egaleze intr-o semifinala.In ... citeste toata stirea