Meci in Antalya: CS Gloria 2018 BN - FC Neftchi Kochkor ATA

Partida a inceput, iar echipa noastra a deschis scorul in minutul 17 prin Alexandru Buziuc, 1-0.In minutul 42, adversarii au egalat din penalty, stabilind scorul la pauza, 1-1.In repriza a doua, Gloria a revenit in avantaj prin Danut Covaci, care a marcat in minutul 74 pentru 2-1. Cinci ... citește toată știrea