Miercuri, 22 octombrie, CS Gloria Bistrita vs CSM Bucuresti!

Sursa: Rasunetul
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 08:06
Gloria Bistrita revine acasa, in fata suporterilor, pentru un meci plin de emotie, forta si semnificatie.

s CS Gloria Bistrita vs CSM Bucuresti

- Miercuri * 22 octombrie | Ora 17:30

"T TeraPlast Arena

Z* Biletele se pun in vanzare luni * 20 octombrie, incepand cu ora 12:00

Fizic - la casieria clubului (Strada Pacii nr. 2A):

"... 20 octombrie 2025 * 12:00 - 16:00

"... 21 octombrie 2025 * 09:00 - 16:00

"... 22 octombrie 2025 * 09:00 - 14:00

"T Fizic - la Complexul Sportiv Polivalent ...citește toată știrea

