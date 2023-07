Mihai Nagy a cucerit doua medalii la Campionatul Balcanic de tenis d emasa. Dupa locul 2 obtinut zilele trecute in proba pe echipe, sportivul legitimat la CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud a obtinut locul 3 si medalia de bronz si la dublu baieti. dar si un loc 5 la simplu.Mihai a castigat in grupa cu acelasi scor 3-0 impotriva lui Rahovic Djordje (Muntenegru) si Karabagjak Artiom (Kosovo). Pe tabloul principal, in optimi a castigat cu 4-1 meciul cu Dimitrov ... citeste toata stirea