Mihai Rosu-Mares si Edward Neagos: Stralucire pe teren la Trofeul Tub Integral 2025!

Mihai Rosu-Mares si Edward Neagos, sportivi de exceptie ai GS Tennis Club Bistrita, au stralucit la Trofeul Tub Integral by Schneider Electric, desfasurat in perioada 18-22 ianuarie 2025, chiar pe terenurile lor de acasa. Cei doi tineri talentati au demonstrat din plin valoarea lor in competitia organizata la Bistrita, obtinand rezultate remarcabile.Mihai Rosu-Mares a cucerit titlul de campion la categoria Seniori, dupa un parcurs fara greseala, reusind sa castige toate meciurile disputate. ... citește toată știrea