Minifotbal: Au inceput Ligile "mici"! Caianu Mic e "mare", Sprunedici continua seria invincibila!

Din cele 56 de echipe inscrise in editia 2022-2023 a Campionatului Municipal de Minifotbal Bistrita, 30 au dat startul noului sezon de minifotbal de la Baza Raoul, Ligile II si III fiind cele mai harnice.Sprunedici Warriors a debutat perfect in noua editie, golurile lui Denis Moldovan si Mihai Poptean aducand o victorie importanta pentru trupa lui Calin Sonea, gruparea antrenata de "Rossi" Ioan Rus fiind neinvinsa de 12 meciuri. Campania de transferuri a dat roade pentru Only Best Team Device, ... citeste toata stirea