Echipa nationala de minifotbal a Romaniei, medaliata cu bronz la ultima editie a Campionatului Mondial (Perth, Australia - 2019) intra pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru editia din acest an a WMF World Cup, programata sa aiba loc la Ras al Khaimah, in Emiratele Arabe Unite, intre 26 octombrie si 4 noiembrie.Astfel, Romania va sustine cel de-al doilea stagiu de pregatire din acest an, dupa EMF Nations Games de la Galanta, din Slovacia, din luna mai. Trupa pregatita de Virgil ... citeste toata stirea