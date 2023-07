Cu 85 de puncte acumulate in cele 34 de etape disputate, Only Best Device Team este campioana meritata a Ligii a II a.Echipa condusa de Stefan Cristian Ciurus si de Adrian Ciurus au dominat autoritar intrecerea, cele 16 puncte puse intre lider si ocupanta locului secund, Digi Bistrita, aratand valoarea lotului rulat de acestia. Adevaratele examene incep insa in septembrie, Liga I fiind o provocare pe care Only Best Device Team spera sa o treaca cu brio. Digi are meritul de a reusi o promovare ... citeste toata stirea