Minifotbal: Only Best Device Team si Soimii Caianu Mic sarbatoresc Anul Nou de pe primul loc!

S-a incheiat prima parte a Campionatului Municipal de Minifotbal Bistrita si ligile mici si-au stabilit campioanele de toamna.In liga a II a, lider incontestabil e Only Best Team Device, echipa lui Stefanita Ciurus aratandu-si valoarea si in derby-ul din ultima etapa cu Digi Bistrita, cand cele 6 goluri marcate au aratat forta ofensiva a acestora. Extraterestrii II sunt pe locul secund, Alex Rus sperand sa reuseasca un lucru unic, castigarea ambelor ligi, prima in calitate de antrenor, a II a ... citeste toata stirea