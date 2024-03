Minifotbal: Plecat-am 9 din... Bistrita! Romania-Ungaria, amical de lux cu numar record de jucatori din campionatul bistritean!

Se apropie cu pasi repezi Campionatul European de Minifotbal care va avea loc in acest an la Sarajevo si nationala pregatita de Virgil Bejenaru si Laszlo Klein incepe seria meciurilor de verificare.Romania va avea la Oradea in perioada 22-24 martie un adversar de gala, "dubla" cu reprezentativa Ungariei fiind o reeditare a semifinalei Campionatului Mondial, castigat in aceasta iarna de tricolori. Pentru aceasta actiune, selectionerul Virgil Bejenaru a convocat un numar de 22 de jucatori, si, ... citește toată știrea