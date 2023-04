Meciul dintre Gloria Bistrita si Dacia Mioveni, incheiat cu scorul de 24-19 (12-11), s-a dovedit a fi mai dificil decat se preconiza initial pentru echipa bistriteana. Desi ne asteptam sa le vedem pe tinerele Mezei si D. Bazaliu cel putin introduse in ultimul sfert de ora, antrenorul Pasca a decis sa mentina in joc jucatoarele mai experimentate, pentru a face fata fara emotii celor de la Mioveni.In primul sfert de ora, scorul a mers cap la cap. Repunerile rapide in joc ale mingii au dat doar ... citeste toata stirea