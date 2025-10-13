Editeaza

Motociclism. David Ilovan si Andrei Vieriu de la Gloria Bistrita, pe podium

Sursa: Rasunetul
Luni, 13 Octombrie 2025, ora 07:44
7 citiri
Merei Racing Park a gazduit, in acest sfarsit de saptamana, etapa a VIII-a a Campionatului National de Motocros al Romaniei 2025. Concursul a fost organizat de catre clubul Blue Racing Team Zarnesti si s-a desfasurat in localitatea Merei din judetul Buzau.

"De doua ori ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Salcuta se pregateste de sarbatoare! Caminul cultural, Monumentul Eroilor si capela, binecuvantate de Mitropolitul Andrei
Pentru administratia publica locala din comuna Sanmihaiu de Campie fiecare comunitate este ...
La taifas cu Octavian Harsian - admirand culorile viei si amirosind aroma strugurilor de Dumitra
Va spun cu deplina sinceritate ca, in cei peste 55 de ani de jurnalism, n-am intalnit un om care sa ...
Ce trebuie sa stii despre schimbarea furnizorului de energie
Multi romani cred ca schimbarea furnizorului de energie e un proces complicat. Din aceasta cauza, ...
ActualitateBusinessSportLife Show