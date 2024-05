Motociclistul bistritean Sorin Pop, locul 4 in prima etapa MotoRC!

Motociclistul bistritean Sorin Pop a incheiat prima etapa MotoRC, cu un loc 4 in cursa de duminica si un loc 9, in Q Race de sambata. Competitia a fost gazduita de Motor Park Romania, in comuna Adancata din judetul Ialomita."Locul 4. O cursa pe pista uda cu slick, a plouat inainte de cursa, nu am avut gume de ploaie, dar am intrat in cursa, am zis fie ce-o fi, oricum mi-am propus sa am grija sa nu risc. O parte din piloti nu au intrat ... citește toată știrea