Motocros. David Ilovan va incheia pe locul 2 in Campionatul National la juniori mici, Andrei Vieriu, locul 4 la Veterani

Sursa: Rasunetul
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 07:21
David Ilovan, legitimat la Gloria Bistrita, a incheiat ultima etapa a Campionatului National de Motocros pe locul al 3-lea la categoria 50 cmc Juniori Mici, iar Andrei Vieriu s-a clasat al saptelea la Veterani 1. Etapa din acest sfarsit de saptamana de la Ciolpani a a fost ultima a sezonului si a marcat o peformanta deosebita pentru sportivii Gloriei Bistrita, David urmand sa fie recompensat in acest final de an cu medalia de argint pentru locul 2 obtinut in clasamentul anului 2025, in timp ce ...citește toată știrea

