Muica, ce le mai facuram! Victorie la 8 goluri cu SCM Craiova!

Gloria a castigat cu 36-28 in fata Craiovei, intr-un meci contand pentru etapa a treia a returului din Liga Florilor. Bistritencele se mentin pe locul 2 si au meci duminica viitoare la Baia Mare!Intr-o atmosfera ca de sarbatoare, cu 3000 de oameni in tribune, Gloria a mai scris o fila din povestea unui campionat ce-l vom tine minte. Handbalistele lui Pasca au batut Craiova, fosta castigatoare de cupa europeana, intr-o maniera dezarmanta. Cu Laslo si Bazaliu in mare forma, bistritencele au ... citeste toata stirea