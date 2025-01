N-a fost rau, dar nici bine! Gloria pierde acasa cu Ferencvaros dar se lupta inca pentru optimi!

Gloria a pierdut cu Ferencvaros, 26-23, in etapa a 11-a din Liga Campionilor dar inca e in carti sa se califice in optimile competitiei, cu 3 runde inainte de final.Bistritencele n-au facut un meci stralucit, dar s-au batut pana la final cu o candidata la final four.Echipa lui Florentin Pera a inceput usor timorata acest meci si s-a vazut condusa cu 4 goluri in minutul 20, scor 5-9. Dar a intrat excelent in joc poloneza Natalia Nosek si a marcat 3 goluri consecutive intr-o perioada buna a ... citește toată știrea