N-am simtit lipsa nimanui! Gloria se descurca excelent cu Nykobing si bifeaza cea de a doua victorie!

Pera & Co. puncteaza o mult asteptata victorie in Champions League in fata danezelor de la Nykobing. Partida contand pentru etapa a 7-a a grupei s-a incheiat cu scorul de 37-29 in favoarea Gloriei. Intre buturi, pe intreaga durata a meciului, Arruda a fost din nou imperiala, aplaudata la scena deschisa constant, iar restul fetelor n-au dezamagit, etaland un handbal de mare clasa, indeosebi in repriza secunda.Bistrita incepe in forta meciul, Bazaliu trimitand consecutiv doua torpile in plasa ... citește toată știrea