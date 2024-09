Ne-am pripit in ultimul sfert de ora! Gloria de la egal la egal cu Metz, insa nu suficient!

Ne-am luptat pana aproape de final de la egal la egal cu vedetele Metz-ului. Ultimul sfert de ora, coroborat cu oboseala acumulata, a fost cel care a facut diferenta in deplasarea din Franta. Gloria a pierdut 26-28 (14-15) confruntarea din etapa a doua a celei mai importante competitii intercluburi din handbalul feminin mondial.Fetele lui Pera au intrat excelent in ritmul alert dictat de cea de-a doua partida a grupelor Champions League. Interul Delgado a inceput in forma maxima, iar in urma ... citește toată știrea