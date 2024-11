Nicicum nu reusim sa ne impunem in fata principalelor contracandidate! Meci slab, incheiat cu remiza alba!

Gloria a incheiat 0-0 meciul etapei a 11-a in fata celor de la Universitatea Alba. Singurele ocazii reale de gol ale bistritenilor s-au consumat in ultimele minute ale primului act, iar repriza ce a urmat a fost una dintre cele mai slabe facute de elevii lui Pustai in acest sezon de Liga a 3-a. Portarul Avram a fost omul meciului, reusind sa se opuna in doua situatii clare de gol.In minutul 10, Llullaku a prins un sut slab, la firul ierbii, din apropierea punctului cu var, iar un minut mai ... citește toată știrea