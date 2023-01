O fosta mare sportiva bistriteana are nevoie de noi! Duminica luptam pentru viata fiului ei! Vino la meci si doneaza!

Valeria Motogna- Bese, fosta mare handbalista a Romaniei nascuta in Crainimat, are nevoie de ajutorul nostru. Familia ei trece printr-o perioada foarte grea de cand Patrick, copilul sau in varsta de doi ani a fost diagnosticat cu o boala extrem de grava, leucemie mieloblastica.Micutul Patrick a inceput un tratament extrem de costisitor in Italia, pe care parintii lui nu il pot sustine in totalitate.Gloria va dedica acestui caz meciul de duminica, cu HC Zalau!La noua sala polivalenta vor ... citeste toata stirea