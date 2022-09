Opinie, Adrian Linca: Cu bune si cu rele, 10 puncte din 4 meciuri grele! Nina peste toate!

Gloria are un start bun in Liga Florilor, daca ne raportam la punctele pe care le-a strans din primele 4 etape. A castigat la Zalau si Craiova, a batut pe Minaur si a facut egal cu Valcea.Am trecut peste o serie de 4 meciuri dificile si, daca privim un pic in urma, ar trebui sa ne declaram multumiti. Anul trecut, dupa tot atatea meciuri, chiar mai usoare ca acum, Rasmussen avea doar un singur punct in clasament.In fata noastra se afla acum Buzaul, Valcea si CSM, ultimele doua la golaveraj, ... citeste toata stirea