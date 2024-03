Opinie: Cat de importanta este victoria Gloriei in partida contra Rapidului?

Cu Buceschi revenita pe parchet, dar departe de forma ei de top, Rapidul ajunge la Bistrita cu gandul clar de a-si adjudeca toate cele 3 puncte. Bucurestencele vin dupa un meci greu contra Brailei, incheiat in cele din urma in favoarea giulestencelor, care, desi conduse cu 4 goluri in repriza a doua, au rasturnat scorul si au invins la o diferenta de sase lungimi.David Ginesta, antrenorul Rapidului, a declarat inainte plecarii spre Bistrita ca: "Va fi un meci greu, sper ca frumos, pentru ca ... citește toată știrea