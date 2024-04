Opinie: Recordmanul Pera!

Pera isi atribuie un record ce va fi greu de egalat in istoria clubului bistritean! Infrangerea impotriva CSM-ului pune capat unui sir de 21 de meciuri oficiale consecutive fara infrangere. Ce face aceasta realizare si mai deosebita este faptul ca performanta a fost atinsa cu partide disputate pe trei fronturi: Liga Florilor, Cupa Romaniei si EHF European League Cup!Nu cred ca exista cineva care sa-si fi inchipuit la schimbarea bancii tehnice in octombrie (nici macar antrenorul in cauza), ca ... citește toată știrea