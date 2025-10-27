Editeaza

Patru clasari pe podium pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Cupa Internationala Motiuashi

Sursa: Rasunetul
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 14:48
6 citiri
JUDO - Prima editie a Cupei Internationale Motiuashi - Bucuresti s-a desfasurat sambata, 25.10.2025, la Sala Polivalenta Dinamo. Participarea a fost foarte numeroasa datorita celor 760 de sportivi -judoka de la 50 cluburi din Romania, dar si echipelor puternice din Turcia si Republica Moldova.

La aceasta competitie puternica a participat si Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita unde au obtinut urmatoarele rezultate:

Frimu Ilie - loc I - U 11 + 55 Kg

Tanca Emanuela - loc I - U ...citește toată știrea

