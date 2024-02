Gloria a castigat astazi cu 27-25 la Craiova, in etapa a 16-a din Liga Florilor. A fost un meci greu, venit la scurt timp dupa euforia calificarii in sferturile EHF, cu acea victorie senzationala in Franta.Insa bistritencele au tratat meciul de la Craiova in stil de echipa mare, cu calm, echilibru si incredere, chiar daca au avut destule momente grele.Gazdele au inceput in forta, dar Pera a cerut time-out cind si-a vazut echipa condusa cu trei goluri. A intrudus-o pe Pristavita in teren si ... citeste toata stirea