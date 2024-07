Pera a sunat adunarea pentru al 9-lea sezon al handbalului feminin bistritean in prima liga! Vezi lotul si primele adversare!

Gloria e gata sa inceapa antrenamentele pentru sezonul 2024-2025. Al 7-lea sezon al acestui club infiintat in 2018 si care a continuat cele doua sezoane sustinute de CSM Bistrita in prima liga feminina.Antrenorul Florentin Pera are o misiune extrem de dificila de data aceasta, dar si extrem de spectaculoasa. Va conduce echipa pe 3 fronturi, campionat, cupa si Liga Campionilor, acolo unde Bistrita e prezenta in premiera cu un sport de echipa.Astazi, de dimineata, lotul bistritean a efectuat ... citește toată știrea