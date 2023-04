Gloria a pierdut la 6 goluri in Sala Polivalenta din Bucuresti, intr-un meci contand pentru etapa a 22-a din Liga Florilor.Jucatoarele lui Horatiu Pasca au rezistat in fata tigroaicelor doar in prima repriza, incheiata cu scorul de 19-17. Repriza a doua a fost ratata in mare parte de echipa noastra, invinsa la final cu 35-29.Gloria incepe cu formula ei de nationala, Dumanska, Seraficeanu, Zulic, Laslo, Bazaliu, Dinca. Dar cu o usoara lipsa de concentrare si cu mult ghinion in primele 10 ... citeste toata stirea