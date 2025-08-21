Editeaza

Pivotul Kaba Gassama Cissokho (Spania) se alatura Gloriei Bistrita!

Sursa: Rasunetul
Joi, 21 August 2025, ora 06:51
Pivot cu experienta internationala, Kaba Gassama Cissokho (28 ani) a evoluat de-a lungul carierei in campionate puternice: Franta, Germania si acum Romania. Jucatoarea vine de la Ludwigsburg/Bietigheim, unde a jucat din 2022.

Componenta de baza a nationalei Spaniei, are peste 75 de selectii si aproape 180 de goluri marcate pentru "Las Guerreras". A cucerit ...citește toată știrea

