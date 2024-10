Primul concurs de gimnastica artistica feminina, in 9 noiembrie, la Bistrita! Cei mai buni sportivi ai judetului vor fi premiati pe 13 decembrie!

Annamaria Antal, director executiv al Directiei Judetene pentru Sport si Tineret, a anuntat ca, in 9 noiembrie, Sala Polivalenta din Bistrita va gazdui primul concurs de gimnastica artistica feminina, pentru incepatori si avansati, The New Challenge."Este primul concurs de gimnastica artistica feminina, deoarece nu avem sectii la aceasta ramura. Pentru ca foarte multe cluburi si asociatii din oras practica acest sport, am zis ca ar fi bine sa ii motivam pe acesti copii prin organizarea unui ... citește toată știrea