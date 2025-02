Propunerile PSD pentru pozitionarea Romaniei in politica de aparare a UE: fara trupe romanesti in Ucraina, alocari suplimentare de aparare - doar sub forma de investitii in industria nationala de armament si pentru cresterea mobilitatii militare si excluderea cheltuielilor de aparare din constrangerile bugetare.Partidul Social Democrat a sustinut trei propuneri in cadrul consultarilor organizate de Presedintele interimar Ilie Bolojan, menite sa defineasca pozitiei Romaniei la reuniunea ... citește toată știrea