Pustii bistriteni dornici de fotbal si miscare, invitati sa practice jocul cu mingea in mod organizat.

Clubul Sportiv ARCADIA invita copiii nascuti in anii 2018-2019 sa se inscrie intr-o noua grupa de fotbal. Condus de o echipa tehnica competenta, clubul ofera, pe langa oportunitatea de a practica sportul in mod organizat, si o platforma in continua expansiune, dedicata dezvoltarii caracterelor celor mici si formarea acestora ca viitori fotbalisti.Cand?Luni, 11 Martie 2024Unde?Terenul sintetic - Scoala Generala Nr. 4 BistritaAlte cerinte?Sunt necesare doar entuziasmul si deschiderea ... citește toată știrea