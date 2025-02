Radu Moldovan: " De maine poate veni la Gloria! Oferta e pe viata"! Situatia viitorului antrenor, dezbatuta pe larg in podcastul Hai cu Link!

Radu Moldovan, presedintele Consiliului Judetean BN, a comentat indelung pe seama postului de antrenor al echipei bistritene de handbal, in cadrul podcastului Hai cu Link, la care a fost invitat duminica seara.Moldovan a spus ca "nu exista pe piata niciun antrenor roman care sa ne duca la performantele pe care ni le dorim, adica titlul national si participarea in Liga Campionilor". El s-a referit la antrenorii romani care activeaza in Liga Florilor iar atunci cand i-a fost sugerat numele ... citește toată știrea