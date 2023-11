Raoul, ti s-a indeplinit visul, am devenit campioni mondiali la minifotbal....Da, asa este. Am si spus public, la conferinta de presa de dinaintea Campionatului Mondial. Bourceanu m-a cotit atunci si mi-a spus sa definesc ce inseamna succes. Si i-am spus ca dupa parerea mea succes e locul 1.Apoi am spus-o si dupa meciul amical cu Bulgaria, de la Bistrita, ca vom deveni campioni mondiali si ca vom putea spune ca totul a pornit de la Bistrita. Si la plecarea spre Emirate, am spus tuturor ca ... citeste toata stirea