Rezultatele Crosului Indragostitilor 2025

Sambata, 22 februarie, pasionatii de alergare s-au adunat in Padurea Schullervald pentru o noua editie a Crosului Indragostitilor. In ciuda temperaturilor scazute, participanti de toate varstele, inclusiv copii, au luat startul in competitie.La proba de 5 km Open Masculin, victoria i-a revenit lui Fatu Gavrila-Domide, in varsta de 26 de ani, care si-a aparat titlul castigat si in 2024. Atletul bistritean a urcat constant pe podium in ultimii ani la cele mai importante competitii de ... citește toată știrea