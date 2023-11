Sportivul Profesional Fight Gym, Sebastian Lutaniuc, s-a tinut de promisiune si aduce la Bistrita Centura Senshi! Sambata seara a avut loc a 19-a editie a Galei Senshi (Varna, Bulgaria), una dintre cele mai puternice promotii din Europa."Meciul 7 din Fight Card a fost intre Olivier "La Machine" vs Sebastian Lutaniuc, iar pregatirea tehnica, fizica, dar si tactica pusa in aplicare de Lutaniuc au facut diferenta in meciul care a ridicat sala in picioare de nenumarate ori.Totodata, timp de 4 ... citeste toata stirea