Selectie pentru viitorul handbalului masculin la Gloria!

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud continua sa investeasca in dezvoltarea handbalului masculin, organizand o actiune de selectie pentru sportivii nascuti in 2012-2013. Evenimentul a avut loc la Sala Polivalenta si a reunit copii din localitatile Prundu Bargaului, Dumitra, Ilva Mare si Teaca.Selectia a fost coordonata de antrenorii Mihaela Ani Senocico si Ioan Ani Senocico, care au evaluat tinerii jucatori in vederea alcatuirii echipei ce va participa la competitiile viitoare, inclusiv ... citește toată știrea