Seraficeanu straluceste, dar Romania cedeaza in fata Muntenegrului! Duel decisiv cu Serbia pentru calificarea in Main Round...

Florentin Pera a inceput al doilea meci al Romaniei la Campionatul European de Handbal Feminin cu Seraficeanu si Bazaliu in postura de titulare. Nationala noastra nu a reusit sa produca surpriza in disputa cu reprezentativa mai experimentata a Muntenegrului. Totusi, la fel ca in partida anterioara cu Cehia, scorul a fost unul strans, meciul incheindu-se cu 27-25 (16-12) favoarea muntenegrencelor.Dupa ce Bazaliu a fost golghetera partidei precedente cu Cehia, Seraficeanu a preluat stafeta,