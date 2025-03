Seria perfecta continua! Junioarele 2 ale Gloriei 2018 obtin a 15-a victorie consecutiva!

Echipa de junioare 2 a CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud continua parcursul impecabil in Seria H, obtinand a 15-a victorie consecutiva din tot atatea meciuri disputate. In partida desfasurata pe teren propriu, fetele s-au impus categoric in fata formatiei CSS 2 Baia Mare, cu scorul de 44-25 (17-14).Evolutia meciului:Prima repriza a fost echilibrata, incheindu-se cu un avantaj de trei goluri pentru Gloria 2018 (17-14). Dupa pauza, echipa a dominat clar jocul, reusind sa inscrie 27 de goluri si ... citește toată știrea