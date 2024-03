Sport si politica! Un articol scris de Mircea Gelu Buta de ziua Lordului!

In anul 1933 nationala de fotbal a Regatului Romaniei castiga pentru a doua oara Cupa Balcanica. In ultimul meci, selectionata Romaniei s-a impus in fata Iugoslaviei cu scorul de 5-0. Presa vremii relata ca in cele 90 de minute jucatorii romani au bombardat poarta iugoslavilor. Dupa ce in prima repriza au marcat cinci goluri, in cea de-a doua s-au limitat la o demonstratie foarte reusita. Au marcat: Bindea - min. 7; Ciolac - min. 11; Bodola - min. 13 si 35; Dobay - min. 42[1].Echipa Romaniei ... citește toată știrea