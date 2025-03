Sportivii Gloriei 2018 Bistrita-Nasaud, pe podium la Bucharest Open 2025!

Rezultate remarcabile pentru sportivii clubului Gloria 2018 Bistrita-Nasaud la turneul international Bucharest Open 2025, desfasurat in Sala Polivalenta din Bucuresti. Monica Petrut si Amir Dorin Halasu au reusit sa cucereasca medalii de argint, confirmand astfel nivelul ridicat al pregatirii lor.Monica Petrut a concurat in cadrul categoriei juniori feminin -46 kg, unde a avut un parcurs solid. In primul meci, a invins reprezentanta Turciei cu 2-0 la reprize, insa in finala s-a confruntat cu ... citește toată știrea