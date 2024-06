Sportul nu intra in vacanta: EURO 2024, Copa America & Jocurile Olimpice sunt competitiile verii

De obicei, lunile iunie si iulie sunt destul de anoste in lumea fotbalului, insa nu este cazul si in 2024. Aceasta vara este una cu adevarat spectaculoasa pentru toti microbistii, care nu au avut prea mult timp de respiro dupa finalizarea campionatelor. Avem 2 competitii de top plus Jocurile Olimpice de la Paris.Sportul nu intra in vacanta: EURO 2024, Copa America & Jocurile Olimpice sunt competitiile veriiEURO 2024 (14 iunie - 14 iulie)Copa America (20 iunie - 14 iulie)Jocurile Olimpice ... citește toată știrea