Sustine echipa de fotbal! Vineri, de la ora 17, hai la meci!

CS Gloria 2018 Bisrita-Nasaud joaca vineri, de la ora 17.00, pe stadionul "Jean Padureanu", in compania ACS Medias 2022, in etapa a doua a play-off-ului din Liga a III-a. In cadrul unei conferinte de presa, antrenorul principal Adrian Falub a punctat faptul ca o victorie ar insemna asigurarea locului 1 in seria a 9-a in vederea barajului de promovare."Nu ne va fi deloc usor, dar noi suntem obligati sa castigam meciul asta. Dupa parerea mea, stiu ca va fi foarte, foarte dificil. Va trebui sa ... citește toată știrea