Tadici, declaratii acide dupa meci: "Stiu de unde vin alte lucruri, am asistat la doua actiuni de pesedeala la Bistrita!"

Gheorghe Tadici n-a inghitit prea bine infrangerea cu Gloria, 26-30, din prima etapa a Ligii Florilor. Si a sugerat dupa meci ca scorul a fost influentat de arbitri si ca stie alte lucruri de culise."Declaratia mea este foarte scurta, pentru ca in conditiile in care ar trebui sa imi exprim corect pozitia vizavi de ceea ce s-a intamplat in joc nu fac decat un bine spre alte bugete. Puteam sa jucam si doua saptamani si nu am fi putut castiga. In ... citeste toata stirea