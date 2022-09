Tenis de masa, Campionatul European U21: Ioana Sangeorzan reuseste victorii pe linie si patrunde in urmatoarea grupa de calificare!

La Cluj-Napoca se desfasoara in perioada 14 - 18 septembrie Campionatul European U21 la tenis de masa. Bistrita este reprezentata de Ioana Sangeorzan, dar si prin prisma prezentei Mihaelei Steff, care alaturi de Viorel Filimon insoteste echipa feminina in calitate de antrenor.In primul meci, Ioana, sportiva legitimata la Gloria 2018, a trecut de reprezentanta Suediei, Nomin Baasan, cu scorul de 4 - 1, suedeza adjudecandu-si primul set. In meciul secund, bistriteanca a trecut cu acelasi scor ... citeste toata stirea